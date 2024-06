Antonia Salzano Acutis: "I miracoli di mio figlio Carlo"

Antonia Salzano Acutis racconta a Verissimo la storia di suo figlio Carlo Acutis - morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante - che sarà presto santo. Nel suo libro, Il segreto di mio figlio, parla dei miracoli attribuiti a Carlo, di cui uno riconosciuto da Papa Francesco. "I primi miracoli mio figlio li fece il giorno del funerale. Una signora che aveva un cancro al seno invocò Carlo e guarì. Un'altra che non riusciva ad avere figli lo pregò e poco dopo il funerale scoprì di essere incinta", scrive nel libro Antonia Salzano. A Verissimo Antonia Salzano Acutis spiega: "Carlo ha fatto parecchi miracoli. Poi è stato scelto uno perché uno è sufficiente per il processo di beatificazione. Il miracolo che è stato scelto riguarda la guarigione di un bambino brasiliano affetto da una grave malformazione del pancreas. Ed è un miracolo di secondo grado perché riguarda la trasformazione istantanea di un organo. Quelli di primo grado sono quelli di Gesù".