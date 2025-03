Dall'amore per Giovanni Pernice al rapporto con la figlia Alice, i momenti più emozionanti dell'intervista della conduttrice a Verissimo

Dalla recente favola d'amore al rapporto con la figlia, Bianca Guaccero si racconta a Verissimo. Ospite nella trasmissione di Canale 5 durante la puntata in onda domenica 23 marzo, la conduttrice e attrice ha parlato del brillante periodo che sta vivendo, a cominciare dalla relazione nata con il ballerino Giovanni Pernice. "Ha riportato il mio cuore a sorridere; l'ho aspettato tanto, ma è giusto così - rivela Bianca Guaccero a Silvia Toffanin, soffermandosi poi sui suoi desideri. "Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico 'nuova vita' intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare". Alle toccanti parole rivolte al compagno, segue un altro momento particolarmente emozionante dell'intervista di Bianca Guaccero a Verissimo. La conduttrice trattiene a fatica le lacrime di fronte alla lettera della figlia Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella, terminato nel 2017. "Io e il suo papà abbiamo sempre cercato di farle sentire che lei una famiglia ce l'ha e sarà sempre al suo fianco. Oggi sentirmi dire: 'La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo', è il mio premio", ha commentato Bianca Guaccero dopo aver letto la dedica della figlia.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Bianca Guaccero a Verissimo.