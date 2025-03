Bianca Guaccero in lacrime per la lettera della figlia Alice: "Queste parole sono il mio premio"

La conduttrice si è commossa leggendo la lettera di sua figlia Alice: "Dopo la separazione, ho sempre avuto nel cuore il dolore di non averle dato una famiglia come le altre"

Bianca Guaccero si è commossa a Verissimo leggendo la lettera di sua figlia Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella, terminato nel 2017.

"Non c'è cosa più importante di te e di papà. Ti amo con un amore che non si può descrivere a parole. La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo", ha scritto la piccola Alice. Parole molto importanti per la conduttrice, 44 anni, che ha sofferto per la separazione dall'ex marito, papà di Alice.

"Quando ci siamo separati, Alice aveva tre anni. Ho sempre avuto nel cuore il dolore di non averle dato una famiglia come le altre. Io e il suo papà abbiamo sempre cercato di farle sentire che lei una famiglia ce l'ha e sarà sempre al suo fianco. Oggi sentirmi dire: 'La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo', è il mio premio", dice Bianca Guaccero in lacrime.