Bianca Balti mostra la cicatrice dopo l’intervento

Instagram: @biancabalti

Bianca Balti ha mostrato sui social la cicatrice dell'intervento a cui si è sottoposta dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie.

La modella, 40 anni, ha pubblicato anche alcuni scatti in compagnia della sua famiglia: con la sua mamma, Mariabice Marzani, e il papà Bruno, con le figlie Matilde e Mia, e con Micol Clara Minnetti Rizzo, l'amica che le è stata vicino nei momenti più difficili.

Bianca Balti aveva annunciato la malattia sui social il 16 settembre scorso: "Sono andata al pronto soccorso e ho scoperto che il dolore addominale inferiore era dovuto a un cancro ovarico al terzo stadio. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza".

Bianca Balti, l'annuncio della chemioterapia

Poco dopo essere uscita dall'ospedale, Bianca Balti ha dato degli aggiornamenti sul suo stato di salute: "La convalescenza sta andando bene e il 14 ottobre inizierò la chemioterapia. Sono molto felice perché adesso posso iniziare a pianificare, adoro fare programmi".

Anche in questa occasione, Bianca Balti ha ringraziato i suoi follower per l'affetto e la vicinanza: "Grazie mille per i dolci messaggi. Sto bene. Non preoccupatevi per me, io non sono preoccupata".