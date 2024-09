Dopo essersi sottoposta a un'operazione chirurgica per un cancro alle ovaie al terzo stadio, Bianca Balti è uscita dall'ospedale e aggiorna i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

"Un piccolo aggiornamento perché me lo state chiedendo. La convalescenza sta andando bene e il 14 ottobre inizierò la chemioterapia", racconta la modella in una storia pubblicata su Instagram.

"L'ho saputo oggi e sono molto felice perché adesso posso iniziare a pianificare, adoro fare programmi. Inoltre, prima comincio e prima finisco", scrive Bianca Balti, 40 anni, condividendo uno scatto in cui appare sorridente e con l'umore pronto ad affrontare quello che lei stessa ha definito "un lungo viaggio".

Nell'ultima parte del testo, Bianca Balti ringrazia i follower per il grande affetto: "Grazie mille per i dolci messaggi. Sto bene. Non preoccupatevi per me, io non sono preoccupata".

Bianca Balti, l'annuncio dell'operazione per un cancro ovarico

Il 16 settembre 2024, Bianca Balti aveva annunciato su Instagram di essersi operata per un cancro ovarico al terzo stadio. "Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso e ho scoperto che il dolore addominale inferiore era dovuto a un cancro ovarico al terzo stadio (3C)", aveva scritto la modella sui social. "È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto di amore, speranza, risate e forza. (Guardate queste foto per la prova, lol)".

Attraverso l e immagini e i video pubblicati, Balti ha voluto trasmettere un messaggio di ottimismo e determinazione: "Per me stessa, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere un po' della mia perché ne ho tanta. Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare bellezza attraverso gli ostacoli della vita".