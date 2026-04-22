Bianca Atzei e Stefano Corti, il racconto della fine della loro storia

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno parlato a Verissimo, in due interviste distinte, della fine della loro relazione, terminata nel 2025 dopo circa sei anni.



"È stata una bellissima storia d'amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene", aveva detto la cantante, 39 anni, che con la Iena nel 2023 ha avuto il figlio Noa Alexander.

"A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po' l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c'era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre", aveva aggiunto Bianca Atzei, ospite a novembre del 2025.

Anche Stefano Corti aveva attribuito alle incomprensioni il motivo della separazione dalla cantante. "Non c'è un vero motivo, non c'è stato un tradimento. Non si andava più d'accordo. C'è un periodo iniziale in cui ci si innamora, ma, quando questo vulcano che esplode si assesta, e tutto diventa più quotidiano, escono gli spigoli dell'altra persona. A quel punto o ci si adatta, c'è dell'accoglienza, c'è la voglia di passare sopra ad alcune cose oppure ci si chiede quale sia la direzione giusta da prendere", aveva detto la Iena, 40 anni, senza nascondere il dispiacere per la fine della loro storia: "Mi dispiace tanto per l'idea che ho di famiglia. Anche se Noa magari inizialmente non si è accorto, oggi forse capisce che o sta con me o con la mamma, che papà ha la casa nuova".



Nel video sopra, i momenti salienti dei loro racconti a Verissimo.

