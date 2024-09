"Amore mio domani sarà il tuo primo giorno di nido e ci sarà un primo cambiamento nella tua vita".

Bianca Atzei pubblica un tenero scatto in bianco e nero insieme al figlio Noa Alexander. La cantante scrive dolci parole per suo figlio che sta per affrontare il primo giorno di nido: "Sarà bellissimo e lo affronteremo insieme come tutte le cose. Non vedo l'ora di emozionarmi".

Nel corso dell'estate, Bianca Atzei e suo figlio Noa Alexander hanno passato molti momenti insieme: la cantante si era esibita con il figlio in braccio sulle note del brano sardo No potho reposare, e aveva condiviso con i suoi follower un tenero scatto del figlio insieme a sua mamma e sua nonna.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori di Noa Alexander a gennaio del 2023. Ospiti a Verissimo, avevano condiviso le emozioni per la nascita del figlio: "Ci sentiamo completi, siamo veramente una famiglia, desideravamo tantissimo un bambino, che ci ha regalato proprio un senso di completezza".