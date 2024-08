Bianca Atzei, lo scatto con il figlio, la mamma e la nonna: "Un amore grandissimo"

Instagram @biancaatzei

Bianca Atzei ha condiviso sui social un tenero scatto con il figlio Noa Alexander, di un anno, la madre Gemma e la nonna.

"Mamma, figlio, nonna e bisnonna. Un amore grandissimo", ha scritto, aggiungendo un cuore a corredo delle immagini Bianca Atzei, che è molto legata alla sua famiglia.

"In questo giorno di Pasqua la cosa più bella è il compleanno di mia mamma, e anche se non posso abbracciarla e non sta passando giorni facili, so che è forte, si riprenderà e sarà ancora più forte di prima e torneremo a sorridere", aveva scritto sui social la cantante, in occasione del compleanno della madre.

Bianca Atzei, il messaggio della madre a Verissimo

Bianca Atzei, ospite a Verissimo con il compagno Stefano Corti, aveva ricevuto un dolce messaggio della madre Gemma.

"La nascita di Noa Alexander è qualcosa di indescrivibile, lui è la luce del mio cuore. La cosa bella di Noa è che è sempre sorridente: qualsiasi cosa faccia, lui ride. Bianca e Stefano sono una bella coppia, si supportano e si sopportano a vicenda", aveva aggiunto Gemma.

La cantante e la Iena avevano parlato del loro primo anno da genitori: "L'amore per nostro figlio è immenso. Guardiamo Noa e ci sciogliamo. È bellissimo vederlo crescere. Stefano, da quando ho partorito, mi chiede un altro figlio", aveva raccontato Bianca Atzei.