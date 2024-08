Bianca Atzei canta con il figlio Noa Alexander in braccio: il video della toccante esibizione

Bianca Atzei sul palco insieme al figlio Noa Alexander. La cantante, 37 anni, ha condiviso sui social il video della toccante esibizione, in cui ha cantato con il figlio in braccio, cullato dalla voce della mamma e dalle note del brano sardo No potho reposare.

"Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio", ha scritto Bianca Atzei come didascalia del video. Anche Stefano Corti, 39 anni, ha pubblicato sui social il filmato, scrivendo: "L’amore vero. La mia famiglia".

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori di Noa Alexander a gennaio del 2023. Ospiti a Verissimo, avevano condiviso le emozioni per la nascita del figlio: "Ci sentiamo completi, siamo veramente una famiglia, desideravamo tantissimo un bambino, che ci ha regalato proprio un senso di completezza".

La gravidanza di Noa Alexander è arrivata dopo un periodo complicato in cui la coppia ha vissuto il dolore dell'aborto. "Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma, dato che dopo un anno non arrivava, siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice. Era l'ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia ", aveva raccontato la cantante a Verissimo.