Bernardo Corradi, la foto con la mamma Sandra, il papà Grabriele e il fratello Jacopo

Instagram @bernardocorradi

Bernardo Corradi condivide sui social una foto con la madre Sandra, il padre Gabriele e il fratello Jacopo, scattata in occasione del 70esimo compleanno della mamma.

"I 70 sono i nuovi 50? Dopo due figli, quattro nipoti, più di 50 anni di matrimonio (che con Lele valgono quasi il doppio), stai ancora una favola. Tanti auguri Sandrina del mio cuore, ti voglio bene", ha scritto l’ex calciatore, oggi dirigente sportivo e commissario tecnico della Nazionale Italiana Under-19, aggiungendo alcuni cuori all’immagine con la sua famiglia d'origine.

Bernardo Corradi e l'amore per i genitori Sandra e Gabriele

Bernardo Corradi, 48 anni a marzo, è molto legato ai suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto nel suo sogno di diventare calciatore: suo padre Gabriele, infatti, è un ex calciatore, e sua madre Sandra accompagnava sempre il figlio agli allenamenti dopo la scuola.

"Vi voglio un mondo di bene, tanti auguri, anche se da lontano... mi sono perso il pranzo ma almeno ho ricevuto l'invito dal Presidente delle Repubblica per la cerimonia di consegna dell'onorificenza a Sandrina per aver sopportato Gabriele per così tanto tempo", aveva scritto con ironia l’allenatore sui social a ottobre del 2022, in occasione delle nozze d’oro dei genitori.

"50 anni di matrimonio, vi dico come hanno fatto: hanno litigato tutti i giorni ma poi hanno fatto subito pace, e Sandra ha avuto tanta pazienza… Bernardo, speriamo almeno di arrivare a 25", aveva scritto, invece, la moglie Elena Santarelli, legata dal 2006 all'allenatore di calcio, con il quale è convolata a nozze nel 2014 per poi coronare il loro amore con la nascita di due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, venuta alla luce nel 2016.

"Ecco Sandra e Gabriele, giovani e belli come il sole: dopo due figli stupendi, quattro nipoti meravigliosi e due nuore fantastiche continuano a discutere tutti i giorni anche per una partita di burraco. Se non è amore questo…", aveva scritto sui social a corredo di una foto amarcord dei genitori Bernardo Corradi.

Bernardo Corradi a Verissimo: "La famiglia è fondamentale"

Bernardo Corradi, ospite a Verissimo con la moglie Elena Santarelli, aveva parlato della sua famiglia d'origine.

"La famiglia è fondamentale... la ringrazio perché mi è stata sempre vicino, e soprattutto mi ha permesso di seguire le mie passioni. Quando tu fai una cosa con passione, anche se prendi una porta in faccia ti rialzi e continui a combattere", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Avere avuto una famiglia che non mi ha mai dato pressioni e che mi ha fatto seguire il corso delle cose in maniera naturale, credo che sia stata una grande fortuna", aveva aggiunto l'allenatore.