Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a Roma insieme: la foto

Arriva la prima foto social di Beatrice Luzzi insieme a Giuseppe Garibaldi. A pubblicare lo scatto sono stati gli stessi ex coinquilini del Grande Fratello, che si sono incontrati a Roma.

Giuseppe Garibaldi, originario di Santa Cristina d'Aspromonte, ha quindi raggiunto nella capitale Beatrice Luzzi, con la quale aveva avuto un avvicinamento all'interno della Casa.

Ospite a Verissimo, Giuseppe Garibaldi aveva rivelato di voler recuperare il rapporto con l'attrice fuori dal reality. "Lei non vorrebbe, perché ritiene giusto che io stia con una donna della mia età con cui costruirmi una famiglia. Io però la aspetterò fuori. Non so quello che succederà. Abbiamo tante cose da dirci", aveva detto l'ex inquilino del Gf.

Dopo la finale, Beatrice Luzzi però aveva chiuso la porta all'ex coinquilino: "Ci metto un punto. Ci metteremmo in troppi guai, sarebbe durissima per lui e anche per me". Ora però lo scatto social della reunion sta facendo sognare i fan della coppia.