Beatrice Luzzi, il rapporto con Giuseppe Garibaldi: "Ci metto un punto"

Beatrice Luzzi parla a Verissimo del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. "Il bello di Giuseppe è che lui non si fa capire. Vengo spesso attratta da persone molto diverse da me perché mi incuriosiscono", afferma l'attrice.

Per quanto riguarda il sentimento tra di loro, Beatrice Luzzi dice: "La magia si è infranta, l'abbiamo completamente disintegrata". L'attrice si assume parte di responsabilità della fine della loro relazione: "Ho sbagliato. S ono stata molto imprudente, non mi sono regolata. Ho corso troppo all'inizio, dovevamo conoscerci meglio prima".

L'attrice, 53 anni, non vede un futuro insieme all'ex coinquilino, 31 anni: "Ci metto un punto. Ci metteremmo in troppi guai, sarebbe durissima per lui e anche per me".