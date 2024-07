Aurora Ramazzotti, il video del trasloco: "Cambio casa"

"Cambio casa". Aurora Ramazzotti pubblica sul suo profilo Instagram un video per raccontare a tutti i suoi follower il trasloco nella sua nuova casa.

"E scusate ma il mio guilty pleasure sono i video di gente che arreda, dipinge, trasforma, fa qualsiasi cosa con una casa, per questo ho deciso di documentarne il processo. Sono tre mesi che stiamo progettando tutto e oggi traslochiamo! Vi porto con noi", scrive la figlia di Michelle Hunziker nella didascalia del post.

Un trasloco molto faticoso come documentato dalle storie Instagram condivise da Aurora. "Oggi saluto la camera da letto in cui ho dormito meno ore della mia vita", scrive l'influencer riferendosi alle notti insonni passate insieme al figlio Cesare.

In un'altra storia, Aurora Ramazzotti racconta le tappe della giornata: "Il trasloco è iniziato alle 7:30 ed è finito alle 20:30. Traslocare con un bambino piccolo è... curioso. Ma l'ultima volta che ho traslocato ero incinta quindi tutto ok".

Aurora Ramazzotti: "Amarsi è un percorso che dura tutta una vita"

A inizio luglio, Aurora Ramazzotti aveva condiviso sui social una riflessione sul suo percorso di accettazione: “Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili".

Nel post, l'influencer aveva raccontato il rapporto con il suo corpo e la sua immagine nel corso degli anni.

Aurora Ramazzotti, che a marzo del 2023 ha accolto il figlio Cesare Augusto con il compagno Goffredo Cerza, ha poi pubblicato un'ultima riflessione relativa al suo primo anno da mamma.

2024: "Guarda che bello il mio bambino che gioca nella sabbia. Si alza e corre verso l'acqua. Ah, c'è un paparazzo col cannone puntato. Non ci penso un secondo. Mi metto tra lui e l'obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera".

Michelle Hunziker e l'amore per la figlia Aurora Ramazzotti a Verissimo

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva parlato della sua vita da nonna e aveva condiviso il suo amore per la figlia Aurora Ramazzotti.

“Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna, ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio, ma per l'emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me. Io trasgredisco un po' alle regole che mi dà Aurora. Mi dico: Ne ho cresciuti tre, faccio a modo mio", aveva raccontato Michelle Hunziker.