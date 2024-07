Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova casa

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha spiegato sui social il motivo per cui ha deciso di cambiare casa dopo due anni dall'ultimo trasloco.

"Benvenuti nella mia dimora, questa sono io a ottobre del 2022, molto entusiasta di mostrare la mia casa, che però ho già lasciato. La verità è che quando l'ho presa non potevo immaginare che di lì a poco avrei creato un piccolo essere umano, che ci avrebbe riempito la casa di tanto amore", ha raccontato in un video su Instagram l’influencer, riferendosi al figlio Cesare Augusto.

"E soprattutto non potevo immaginare che, neanche due anni dopo, avrei traslocato di nuovo. Ma torniamo un attimo indietro: non avevo una gran fretta di cambiare casa, vi dico la verità. Così ho iniziato piano piano a guardarmi intorno; prima su internet, poi sono andata a vederne qualcuna dal vivo, finché la vita non ha voluto che iniziassi ad avere problemi anche in casa. Allora ho cominciato a pensare che forse era arrivato il momento di iniziare a guardare con un po' più di serietà, e proprio quel giorno ho messo piede in questa casa. Che dire, quando è quella giusta lo senti e basta. Almeno così è stato per me. L'unico problema è che ho poco più di due mesi per completarla. Ce la faro?", ha continuato Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti di recente aveva condiviso su Instagram un video per raccontare ai follower il trasloco nella sua nuova casa.

"Sono tre mesi che stiamo progettando tutto e oggi traslochiamo! Traslocare con un bambino piccolo è curioso, ma l'ultima volta che ho traslocato ero incinta quindi tutto ok", aveva spiegato Aurora, che a inizio luglio aveva condiviso sui social una riflessione sul suo percorso di accettazione.

Aurora Ramazzotti aveva pubblicato una riflessione relativa al suo primo anno da mamma: "Guarda che bello il mio bambino che gioca nella sabbia. Si alza e corre verso l'acqua. C'è un paparazzo col cannone puntato. Non ci penso un secondo, mi metto tra lui e l'obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera".