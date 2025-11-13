Catalogo
Anticipazioni13 novembre 2025

Arianna Montefiori e Briga ospiti a Verissimo

La coppia sarà ospite a Verissimo sabato 15 novembre
Giovani, innamorati e pronti a raccontare il dolce momento che stanno vivendo: Arianna Montefiori e Briga saranno ospiti a Verissimo sabato 15 novembre.

Lei attrice, lui cantante. Arianna Montefiori, 31 anni, e Mattia Bellegrandi (conosciuto dal pubblico come Briga) si sono incontrati grazie allo zampino dell’amica comune Diana Del Bufalo.


Convolati a nozze nel 2021 dopo due anni di relazione, nel maggio 2025 avevano raccontato a Verissimo le difficoltà vissute nel realizzare il sogno di diventare genitori. Sei mesi dopo, con un tenero scatto condiviso sui social, hanno annunciato l’arrivo della tanto attesa cicogna.

