Arianna Montefiori e Briga ospiti a Verissimo

Giovani, innamorati e pronti a raccontare il dolce momento che stanno vivendo: Arianna Montefiori e Briga saranno ospiti a Verissimo sabato 15 novembre.

Lei attrice, lui cantante. Arianna Montefiori, 31 anni, e Mattia Bellegrandi (conosciuto dal pubblico come Briga) si sono incontrati grazie allo zampino dell’amica comune Diana Del Bufalo.



Convolati a nozze nel 2021 dopo due anni di relazione, nel maggio 2025 avevano raccontato a Verissimo le difficoltà vissute nel realizzare il sogno di diventare genitori. Sei mesi dopo, con un tenero scatto condiviso sui social, hanno annunciato l’arrivo della tanto attesa cicogna.