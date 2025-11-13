Gabriele Corsi ospite a Verissimo

Un’icona poliedrica che vanta una carriera di 30 anni: domenica 16 novembre a Verissimo non perdete l’intervista di Gabriele Corsi.

Nato a Roma nel 1971, Gabriele Corsi dopo il diploma al liceo Scientifico, segue la sua passione per la recitazione, iniziando a lavorare in teatro. Negli stessi anni, fonda un'emittente radiofonica pirata chiamata "Radio Medusa" con gli amici del Trio Medusa. In parallelo alla recitazione, porta avanti gli studi e si laurea in Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma.

L'esordio in tv avviene con il ruolo di carabiniere Michele Falcetti nella serie Il maresciallo Rocca. Inizia così la sua carriera piena di successi che l'hanno portato a recitare sul piccolo e sul grande schermo e affermarsi anche come conduttore radiofonico e televisivo. Nel 2025 conduce il PrimaFestival, in occasione del 75esimo Festival di Sanremo, insieme a Bianca Guaccero e Mariasole Pollio.

Gabriele Corsi è sposato con la giornalista Laura Pertici. La coppia ha due figli.



