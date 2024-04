Arianna Rapaccioni, il ricordo del papà e del marito Siniša Mihajlović: “I miei angeli”

Arianna Rapaccioni ricorda suo padre Mimmo, scomparso di recente, e il marito Siniša Mihajlović, stroncato nel 2022 dalla leucemia. "I miei angeli", scrive Arianna, come didascalia di una foto in cui è sorridente accanto al papà e a Siniša nel giorno del loro matrimonio.

"Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà", aveva scritto sui social la moglie di Siniša Mihajlović, annunciando di aver perso il padre.

Sui social erano arrivati anche gli addii di Virginia e Viktorija Mihajlović, figlie di Arianna e Sinisa. "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. Riposa in pace, angelo mio, e abbraccia forte il mio papà", aveva scritto Virginia.

Ospite a Verissimo, Arianna Rapaccioni aveva parlato degli ultimi istanti accanto al marito: "Eravamo tutti lì con lui, abbiamo sentito il respiro che si faceva irregolare. Gli ho preso la mano e gli ho detto: 'Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai', perché lui non voleva andarsene. Dopo che ho pronunciato quelle parole, lui ha fatto il suo ultimo respiro ed è morto".