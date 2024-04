Arianna Rapaccioni, l’addio al papà: “Se ne va un altro pezzo del mio cuore”

La moglie di Siniša Mihajlović annuncia sui social la scomparsa del papà: "Riposa in pace". Sui social anche la dedica di Virginia Mihajlović: "Ciao nonnino mio, abbraccia forte il mio papà"

Un altro lutto per Arianna Rapaccioni. La moglie di Siniša Mihajlović ha annunciato sui social la scomparsa di suo padre Mimmo.

"Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà", ha scritto Arianna Rapaccioni, pubblicando alcuni scatti insieme al padre, tra cui una foto del suo matrimonio con Siniša Mihajlović, scomparso nel 2022 a causa della leucemia.

Anche Virginia - figlia di Arianna e Siniša Mihajlović - ha dedicato un pensiero al nonno: "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. I tuoi occhi dolci, la tua sensibilità, la dolcezza che mi regalavi. Mi mancherai così tanto, riposa in pace, angelo mio, e abbraccia forte il mio papà".

Anche Viktorija Mihajlović ha pubblicato delle foto con il nonno, scrivendo: "Ciao nonnì, ti amerò per sempre".

Ospite a Verissimo, Arianna Rapaccioni aveva condiviso il dolore per la scomparsa di Siniša: "È stato un anno difficilissimo. All'inizio non riuscivo a prendere coscienza di quello che mi era successo, ora piano piano sto cercando di elaborare il lutto e di accettarlo".