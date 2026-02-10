Catalogo
COPPIE10 febbraio 2026

Arianna Cirrincione scherza su Andrea Cerioli: "Da quando ha fatto il trapianto di capelli si sente Bradley Cooper"

In una storia ironica pubblicata su Instagram, l'influencer scherza su quanto tempo il marito impiega per prepararsi prima di uscire di casa
Arianna Cirrincione e Andrea CerioliArianna Cirrincione e Andrea Cerioli

In una storia pubblicata su Instagram, Arianna Cirrincione scherza con i fan su quanto tempo il marito Andrea Cerioli impiega per prepararsi prima di uscire di casa, soprattutto ora che si è sottoposto a un trapianto di capelli.

"Sono qui che aspetto Andrea che si sta preparando - dice l'influencer in un video girato a casa - Già di natura lui è lento, una lumaca, inoltre è anche vanitoso, quindi per prepararsi ci mette molto ma molto più tempo di me. Io sono rapida, decido cosa mettermi e ok, a posto. Lui no, lui ci pensa 400 volte, anche solo se deve uscire per fare due commissioni lui deve essere preciso".

Arianna Cirrincione continua ironica: "Poi non vi dico da quando ha fatto il trapianto di capelli e ha questa nuova attaccatura: si sente Bradley Cooper. Quindi proprio mi sbeffeggia, si sente un divo di Hollywood, dice: 'Guarda da questo profilo come sono giusto, sai che quasi quasi rimango rasato'. Ma non finisce qui! Se la casa non è perfettamente in ordine e prima non sistema tutto, non esce".

Andrea CerioliAndrea Cerioli

Arianna Cirrincione è legata ad Andrea Cerioli dal 2019, dopo il loro incontro a Uomini e Donne. A febbraio del 2024, sono diventati genitori di Allegra e si sono sposati a maggio del 2025.

Il 6 febbraio la piccola Allegra ha compiuto due anni e per l'occasione papà Andrea ha condiviso una dolce dedica per la sua bambina. "Grazie amore mio per avermi capovolto la vita e avermi buttato sulla strada più bella che io potessi percorrere - ha scritto Andrea Cerioli sui social - Non riuscirò mai a darti quello che mi dai tu, ma ti giuro sulla mia vita che, finché non chiuderò il mio ultimo capitolo, resteremo insieme sulla nostra strada e ti amerò come nessuno saprà amarti mai".

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, il desiderio di allargare la famiglia raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, la coppia ha svelato i sogni nel cassetto per il futuro: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra". In studio, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio, celebrato a maggio 2025: "È andato meglio di come l'avevamo pensato. Nei giorni prima avevamo un po' di ansia su come sarebbe stato, invece è andato tutto benissimo".

