Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

In una storia pubblicata su Instagram, Arianna Cirrincione scherza con i fan su quanto tempo il marito Andrea Cerioli impiega per prepararsi prima di uscire di casa, soprattutto ora che si è sottoposto a un trapianto di capelli.

"Sono qui che aspetto Andrea che si sta preparando - dice l'influencer in un video girato a casa - Già di natura lui è lento, una lumaca, inoltre è anche vanitoso, quindi per prepararsi ci mette molto ma molto più tempo di me. Io sono rapida, decido cosa mettermi e ok, a posto. Lui no, lui ci pensa 400 volte, anche solo se deve uscire per fare due commissioni lui deve essere preciso".

Arianna Cirrincione continua ironica: "Poi non vi dico da quando ha fatto il trapianto di capelli e ha questa nuova attaccatura: si sente Bradley Cooper. Quindi proprio mi sbeffeggia, si sente un divo di Hollywood, dice: 'Guarda da questo profilo come sono giusto, sai che quasi quasi rimango rasato'. Ma non finisce qui! Se la casa non è perfettamente in ordine e prima non sistema tutto, non esce".