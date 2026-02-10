In una storia pubblicata su Instagram, Arianna Cirrincione scherza con i fan su quanto tempo il marito Andrea Cerioli impiega per prepararsi prima di uscire di casa, soprattutto ora che si è sottoposto a un trapianto di capelli.
"Sono qui che aspetto Andrea che si sta preparando - dice l'influencer in un video girato a casa - Già di natura lui è lento, una lumaca, inoltre è anche vanitoso, quindi per prepararsi ci mette molto ma molto più tempo di me. Io sono rapida, decido cosa mettermi e ok, a posto. Lui no, lui ci pensa 400 volte, anche solo se deve uscire per fare due commissioni lui deve essere preciso".
Arianna Cirrincione continua ironica: "Poi non vi dico da quando ha fatto il trapianto di capelli e ha questa nuova attaccatura: si sente Bradley Cooper. Quindi proprio mi sbeffeggia, si sente un divo di Hollywood, dice: 'Guarda da questo profilo come sono giusto, sai che quasi quasi rimango rasato'. Ma non finisce qui! Se la casa non è perfettamente in ordine e prima non sistema tutto, non esce".
Arianna Cirrincione è legata ad Andrea Cerioli dal 2019, dopo il loro incontro a Uomini e Donne. A febbraio del 2024, sono diventati genitori di Allegra e si sono sposati a maggio del 2025.
Il 6 febbraio la piccola Allegra ha compiuto due anni e per l'occasione papà Andrea ha condiviso una dolce dedica per la sua bambina. "Grazie amore mio per avermi capovolto la vita e avermi buttato sulla strada più bella che io potessi percorrere - ha scritto Andrea Cerioli sui social - Non riuscirò mai a darti quello che mi dai tu, ma ti giuro sulla mia vita che, finché non chiuderò il mio ultimo capitolo, resteremo insieme sulla nostra strada e ti amerò come nessuno saprà amarti mai".
Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, la coppia ha svelato i sogni nel cassetto per il futuro: "Ci piacerebbe regalare una sorellina o un fratellino ad Allegra". In studio, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli avevano ripercorso le emozioni del loro matrimonio, celebrato a maggio 2025: "È andato meglio di come l'avevamo pensato. Nei giorni prima avevamo un po' di ansia su come sarebbe stato, invece è andato tutto benissimo".