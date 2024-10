Arianna Cirrincione, le foto con la figlia Allegra: “Sorrisoni”

Instagram: @ariannacirrincione

Arianna Cirrincione condivide su Instagram alcune dolci foto in cui tiene in braccio la figlia Allegra. Lo sfondo è Boccadasse, in provincia di Genova, con le sue tipiche case colorate affacciate sul mare.

Madre e figlia sono illuminate dal sole, con un sorriso che è impresso nel volto di entrambe: "Sorrisoni", scrive Arianna sui social, dove è stata travolta dall'affetto dei suoi follower.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli a Verissimo: "Il momento più bello della nostra vita"

Ospite a Verissimo insieme ad Andrea Cerioli, Cirrincione ha raccontato la gioia della genitorialità: "Sono stati mesi in cui abbiamo dormito poco, ma è il momento più bello della nostra vita".

"Questo figlio lo stavamo cercando", aveva detto invece Andrea sui social dopo aver scoperto della gravidanza di Arianna. "Mi ha detto che era incinta dopo qualche giorno di ritardo. Lei non aveva ancora il coraggio di fare il test, poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa ed eccoci qua".

Qualche mese dopo la nascita della figlia Allegra, Cerioli ha fatto una proposta di matrimonio a Cirrincione: "Non mi aspettavo la proposta, anzi all'inizio credevo che Andrea volesse discutere di qualcosa perché era diventato serissimo. Però è stata come la desideravo: noi tre nel mio posto preferito. Una cosa molto semplice", ha raccontato a Verissimo.

La coppia, nata nel 2019 a Uomini e Donne, ha anche svelato la data del loro matrimonio: "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025. Stiamo organizzando, siamo un po' indietro perché non manca tantissimo. Siamo indecisi tra Toscana e Umbria".