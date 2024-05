Arianna Cirrincione, i dolci momenti con la figlia Allegra

Instagram @ariannacirrincione

Arianna Cirrincione ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con la figlia Allegra, nata a febbraio.

"Spa per la signora cocomera by mamma", ha scritto su Instagram l'influencer, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto in cui stringe a sé la primogenita.

Arianna Cirrincione nelle sue storie ha poi condiviso altri momenti con la figlia avuta con Andrea Cerioli, a corredo dei quali ha scritto: "Finalmente siamo passati al passeggino".

Arianna Cirrincione parla della maternità

Lo scorso marzo Arianna Cirrincione aveva parlato della maternità sui social. A proposito dell'allattamento aveva raccontato: "Ci tenevo ad allattare e così sto facendo. Sicuramente sono stata fortunata, perché mia figlia si è attaccata subito bene e non ho avuto dolori. Poi è sicuramente stancante, ci sono momenti e giornate storte, ma non mi sento di lamentarmi. È il momento più bello della mia vita, sono grata per tutto e sono felice".

E a proposito del carattere della figlia, aveva raccontato: "Allegra sta iniziando adesso a farci sorrisi veri e propri. Credo sia ancora presto per definire il suo carattere: direi che è sorridente, pigra, ama il calduccio e ha poca pazienza. Ha la fortuna di avere un papà iper presente e che amo alla follia. Quindi sono contenta che Andrea sia lo stesso per lei".

La coppia, nata nel 2019 a Uomini e Donne, ha accolto Allegra lo scorso 6 febbraio: "Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea Cerioli. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto: "È stato bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, il desiderio di diventare genitori

A Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di un figlio.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva raccontato Arianna Cirrincione.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna; quando non c'è, mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea Cerioli.