Ariana Grande, l'addio alla cagnolina: "Grazie per il tuo amore in questi 17 anni"

"Coco, la più dolce, la più straordinaria e la più bella… sono così orgogliosa di te - scrive Ariana Grande sui social - Grazie per il tuo amore e per aver benedetto questo pianeta con la tua presenza per oltre diciassette meravigliosi anni. Mi mancherai ogni giorno e ti porterò sempre nel mio cuore. Ti voglio tanto bene, dolce bambina".

La scorsa estate, Ariana Grande aveva fatto sapere tramite il suo portavoce l'intenzione di prendersi una pausa dalla vita pubblica dopo la tournée. Il portavoce aveva infatti dichiarato a People: "Ariana farà un passo indietro rispetto alla visibilità pubblica dopo aver concluso l'Eternal Sunshine Tour".



Tra le motivazioni che avrebbero portato la cantante a prendere questa decisione ci sarebbe il peso del giudizio continuo: "Ariana non vede l'ora di terminare il tour nel migliore dei modi, in salute e con serenità, per poi concedersi una meritata pausa dagli impegni pubblici e dalle apparizioni, che hanno portato a un'incessante e continua esposizione al giudizio del pubblico".

Già a novembre 2025, Ariana Grande aveva lasciato intendere che l’Eternal Sunshine Tour del 2026 sarebbe potuto essere la sua "ultima grande festa".

