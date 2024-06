Antonia Salzano Acutis: "Mio figlio aveva predetto la sua morte"

Antonia Salzano Acutis ha raccontato a Verissimo la straordinaria storia di suo figlio Carlo Acutis - morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante - che presto sarà santo. "Carlo aveva una grandissima devozione per l'Eucarestia e sin da piccolo non riusciva a essere indifferente verso i meno fortunati. Allora con i suoi risparmi comprava coperte, sacchi a pelo per i senzatetto", ha detto Antonia. Parlando di suo figlio: "Era un ragazzo normalissimo che ha avuto una vita ordinaria, ma tutto quello che faceva lo faceva per Gesù". Per quanto riguarda la malattia del figlio: "Era sano come un pesce, per noi la sua morte è stata come un fulmine". Mamma Antonia racconta che Carlo sapeva che sarebbe morto di lì a poco: "Quando entrò in ospedale disse mamma da qui io non esco vivo, ma ti manderò tanti segni". Antonia Salzano Acutis afferma che due mesi prima di morire Carlo aveva registrato un video in cui diceva: "Quando arriverò a pesare 70 chili sono destinato a morire".