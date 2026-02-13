Andreas Muller, gli scatti delle gemelline vestite da principesse per Carnevale

Andreas Muller, 29 anni, pubblica su Instagram due dolci foto delle gemelline Ginevra e Penelope, trasvestite da principesse in occasione del Carnevale. "Nuova notifica da Stefania maestra nido", scrive il ballerino a corredo degli scatti. Anche Veronica Peparini, 55 anni il prossimo 25 febbraio, condivide sui social due scatti delle figlie avute con Andreas Muller. "In realtà Muller questa è l'ultima notifica dal nido", scrive la coreografa a corredo delle foto che ritraggono le gemelline con delle stelle filanti in testa.
Ospite a Verissimo nel 2024, la coppia aveva presentato le gemelline, che erano entrate in studio accompagnate dagli altri due figli di Veronica Peparini, Daniele e Olivia. Veronica Peparini aveva parlato della nuova vita da papà di Andreas Muller: "Vuole fare tutto lui, vuole fare tanto. Lui è un mammo, mi dice come fare le cose".
Un anno dopo, sempre a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller avevano mostrato le immagini del battesimo delle figlie Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024.
Il battesimo è avvenuto il giorno del primo compleanno delle gemelline: "Abbiamo fatto un'unica grande festa". Del suo primo anno da papà, Andreas Muller aveva detto: "Le mie figlie riempiono le mie giornate. Sono il pensiero fisso della mia vita, tutto il resto ruota attorno".