Andreas Muller, gli scatti delle gemelline vestite da principesse per Carnevale

FAMIGLIA 13 febbraio 2026

In occasione del Carnevale, Andreas Muller condivide sui social due foto delle figlie avute con Veronica Peparini con indosso dei teneri costumi da principessine

Ginevra e Penelope, le figlie di Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller, 29 anni, pubblica su Instagram due dolci foto delle gemelline Ginevra e Penelope, trasvestite da principesse in occasione del Carnevale. "Nuova notifica da Stefania maestra nido", scrive il ballerino a corredo degli scatti. Anche Veronica Peparini, 55 anni il prossimo 25 febbraio, condivide sui social due scatti delle figlie avute con Andreas Muller. "In realtà Muller questa è l'ultima notifica dal nido", scrive la coreografa a corredo delle foto che ritraggono le gemelline con delle stelle filanti in testa.

Ginevra e Penelope

Andreas Muller e Veronica Peparini ospiti a Verissimo con le gemelline Ospite a Verissimo nel 2024, la coppia aveva presentato le gemelline, che erano entrate in studio accompagnate dagli altri due figli di Veronica Peparini, Daniele e Olivia. Veronica Peparini aveva parlato della nuova vita da papà di Andreas Muller: "Vuole fare tutto lui, vuole fare tanto. Lui è un mammo, mi dice come fare le cose".