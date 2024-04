Andreas Muller, il dolce scatto con le due gemelline

Andreas Muller deve imparare a sdoppiarsi per le gemelline Penelope e Ginevra, nate lo scorso 18 marzo.

Nelle storie su Instagram, un follower chiede al ballerino: "Ti metti in foto solo con una bambina. L'altra?". Andreas Muller risponde ironicamente condividendo una dolce foto che mostra entrambe le gemelline insieme a lui: mentre una è impegnata a mangiare con il biberon, l'altra gioca con la mano del papà.

Sul suo profilo Instagram, Andreas Muller racconta spesso la sua nuova vita da papà. In occasione della sua prima Festa del papà, il ballerino aveva scritto: "Il mio cuore non è mai stato così felice. Grazie per l'amore, i pensieri, i messaggi e gli auguri per la festa del papà, ma devo ancora dimostrare il padre che sarò. Quindi, auguri a mio padre, ora anche nonno, e a tutti i padri che sacrificano tanto per i loro figli".

Andreas Muller e Veronica Peparini, le emozioni di diventare genitori a Verissimo

Ospiti a febbraio a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano condiviso le emozioni di diventare genitori: "Questo è il momento più bello della mia vita: non vedo l'ora di vivere la mia nuova vita da papà e voglio essere presente al parto, voglio esserci a tutti i costi, è uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita", aveva detto il ballerino.

Nel video sotto Andreas Muller e Veronica Peparini, dal primo incontro alla nascita delle figlie.