Andrea Zenga, il dolce video con la figlia Camilla

Andrea Zenga e la piccola Camilla giocano insieme in un dolce momento d’amore tra papà e figlia. La primogenita, avuta con Rosalinda Cannavò, è nata il 7 settembre scorso.

I due neogenitori amano condividere la loro nuova vita insieme a Camilla. La coppia si è anche sfidata in una "pannolino challenge" documentata in un reel, per decretare il più veloce a cambiare la bambina. Ad avere la meglio è stato proprio il papà, che con i suoi 39 secondi ha battuto la mamma, più lenta di 3 secondi.

Lo scorso 7 ottobre la coppia ha festeggiato il primo mese di Camilla. "Il tuo primo mese di vita visto dai nostri occhi. Sei tutto ciò che abbiamo sempre desiderato", hanno scritto sui social i neogenitori. In un video pubblicato su Instagram, Andrea e Rosalinda hanno ripercorso i momenti più belli che hanno vissuto insieme alla bambina.

Poco dopo essere diventato papà, Andrea Zenga ha voluto dedicare un tatuaggio a sua figlia: l'ex concorrente del GF ha un disegno dell'impronta della manina della piccola Camilla tatuata sul braccio.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo raccontano la gioia di essere genitori

Ospite a Verissimo, Andrea Zenga aveva raccontato la gioia di vedere la figlia insieme a mamma Rosalinda: "Vederla in braccio è stato bellissimo, anche ogni volta che stanno insieme, quando la allatta, è stupendo. Quando l'ho presa io ero un po' titubante all'inizio".

Anche Rosalinda Cannavò aveva condiviso l'emozione della nascita di Camilla: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".