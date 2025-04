Andrea Zenga e la “prima litigata” con la figlia Camilla

Andrea Zenga con la figlia Camilla

Andrea Zenga, 31 anni, condivide su Instagram un tenero video mentre "litiga" per le patatine con la figlia Camilla, nata nel 2024 dall'amore per la compagna Rosalinda Cannavò, 32 anni. Nel filmato Andrea ha un piatto di patatine dal quale sta mangiando e quando la figlia allunga una mano per prenderne una lui risponde: "No". "La nostra prima litigata per colpa delle patatine", è la scherzosa didascalia che accompagna il video.

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno presentato la figlia Camilla. In quell'occasione Rosalinda si è lasciata sfuggire il desiderio di avere un altro figlio, spiegando: “Fa sempre uno strano effetto ripercorrere la nostra storia d’amore, quanto siamo cresciuti insieme. Quanto bene ci facciamo e questa famiglia che stiamo costruendo. E poi, magari, arriverà un fratellino, magari prossimamente”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione nel 2021, anno in cui si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Il 7 settembre 2024 hanno avuto la loro prima figlia, Camilla. I due sono stati ospiti di Verissimo anche insieme al dirigente sportivo Walter Zenga, papà di Andrea. "Siamo super felici, sono due mesi di Camilla, quindi siamo felicissimi in questi nuovi ruoli da genitori", ha raccontato Rosalinda Cannavò in quell'occasione.