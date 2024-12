Andrea Zenga: "Sono passato ai cori da stadio come ninna nanna"

"Sono passato ai cori da stadio come ninna nanna". Sono queste le parole che accompagnano il divertente video condiviso su Instagram da Andrea Zenga. Come mostrato nelle storie sui social, l'ex concorrente del Grande Fratello si mostra mentre tiene in braccio la piccola Camilla, primogenita nata lo scorso settembre dall'unione con Rosalinda Cannavò, nel tentativo di farla addormentare con una canzoncina utilizzata spesso come coro negli stadi. Canzone spesso interrotta dalle risate di Andrea Zenga, che insieme alla compagna sta raccontando giorno dopo giorno la nuova amorevole esperienza come genitore. "Together is our favorite place" (Insieme è il nostro posto preferito), è la frase che accompagnava un video condiviso sui social il 4 dicembre, in cui la coppia si mostrava in un dolce momento di intimità insieme alla piccola Camilla. Lo scorso 26 novembre Rosalinda Cannavò ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma: "Il primo compleanno da mamma anche se non riesco più a ricordare la mia vita prima di te", aveva commentato l'attrice sui social, a corredo di alcuni scatti di una serata di festa trascorsa con la figlia e il compagno. Proprio a quest'ultimo aveva quindi rivolto un messaggio d'amore: "Grazie a tutti per gli auguri e soprattutto grazie Andrea per questa serata a tre".

Rosalinda Cannavò e la gioia di essere mamma

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano condiviso le emozioni della genitorialità. "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile", aveva raccontato l'attrice a Silvia Toffanin. E ancora: "Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?". Quindi, Rosalinda si era soffermata anche sulla storia d'amore con Andrea Zenga, conosciuto nel 2021 durante il Grande Fratello VIP: "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto".