Andrea Zenga celebra su Instagram il 32esimo compleanno della compagna Rosalinda Cannavò. "Buon compleanno amore mio, grazie per avermi migliorato la vita, ti amo", è il testo del messaggio che accompagna la clip condivisa nelle storie social dall'ex concorrente del Grande Fratello, reality in cui ha conosciuto la sua attuale compagna. La clip mostra alcuni momenti romantici della coppia, tra baci, abbracci, risate e anche dei momenti della gravidanza che lo scorso 7 settembre ha portato alla nascita della loro primogenita, Camilla. "Il tuo primo mese di vita visto dai nostri occhi. Sei tutto ciò che abbiamo sempre desiderato" avevano scritto i neogenitori per festeggiare il primo mese della loro figlia, per la quale Andrea Zenga ha anche dedicato un tatuaggio.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Camilla, un'emozione indescrivibile"

"Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile", aveva invece raccontato Rosalinda Cannavò a Verissimo, soffermandosi sulla grande gioia di essere diventata mamma.