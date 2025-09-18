Mediaset Infinity logo
18 settembre 2025

Andrea Damante, gli auguri a Elisa Visari: "Mi hai salvato la vita"

Il dj dedica dolci parole all'attrice che compie 24 anni e pubblica uno scatto della compagna con il figlio Liam

Elisa Visari con il figlio Liam (foto storie Instagram Andrea Damante)

Andrea Damante dedica un dolce messaggio di auguri a Elisa Visari, che compie 24 anni. "Buon compleanno creatura meravigliosa", scrive il dj, 35 anni, pubblicando uno scatto della compagna insieme al loro figlio Liam. E aggiunge: "Mi hai salvato la vita". Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021. Ad aprile del 2025, hanno fatto sapere che sarebbero diventati genitori. Nei giorni scorsi, hanno annunciato la nascita di Liam, avvenuta il 12 settembre: "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia".

