Andrea Damante, gli auguri a Elisa Visari: "Mi hai salvato la vita"

Elisa Visari con il figlio Liam (foto storie Instagram Andrea Damante)

Andrea Damante dedica un dolce messaggio di auguri a Elisa Visari, che compie 24 anni. "Buon compleanno creatura meravigliosa", scrive il dj, 35 anni, pubblicando uno scatto della compagna insieme al loro figlio Liam. E aggiunge: "Mi hai salvato la vita". Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021. Ad aprile del 2025, hanno fatto sapere che sarebbero diventati genitori. Nei giorni scorsi, hanno annunciato la nascita di Liam, avvenuta il 12 settembre: "I l nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia".