Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sono diventati genitori per la seconda volta
La coppia ha condiviso sui social la prima foto insieme al piccolo Edoardo Locatelli: "Benvenuto al mondo amore nostro"
Thessa Lacovich e Manuel Locatelli sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia lo ha annunciato sui social con il primo scatto insieme al piccolino: "Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro".
Manuel Locatelli e Thessa Lacovich si sono sposati a giugno del 2022, dopo quattro anni d'amore. Nel 2023, sono diventati genitori per la prima volta di Theo. A maggio del 2025, hanno annunciato che la loro famiglia si sarebbe allargata di nuovo: "Presto in quattro".
