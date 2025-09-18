Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
18 settembre 2025

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sono diventati genitori per la seconda volta

La coppia ha condiviso sui social la prima foto insieme al piccolo Edoardo Locatelli: "Benvenuto al mondo amore nostro"

Condividi:
​Thessa Lacovich e Manuel Locatelli

​Thessa Lacovich e Manuel Locatelli sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia lo ha annunciato sui social con il primo scatto insieme al piccolino: "Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro".

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich si sono sposati a giugno del 2022, dopo quattro anni d'amore. Nel 2023, sono diventati genitori per la prima volta di Theo. A maggio del 2025, hanno annunciato che la loro famiglia si sarebbe allargata di nuovo: "Presto in quattro".

Leggi anche

Alex Baudo ospite a Verissimo

Anticipazioni

Alex Baudo ospite a Verissimo

A Verissimo il figlio del grande Pippo Baudo racconterà la storia del loro rapporto

A Verissimo il figlio del grande Pippo Baudo racconterà la storia del loro rapporto

Andrea Damante, gli auguri a Elisa Visari: "Mi hai salvato la vita"

Coppie

Andrea Damante, gli auguri a Elisa Visari: "Mi hai salvato la vita"

Il dj dedica dolci parole all'attrice che compie 24 anni

Il dj dedica dolci parole all'attrice che compie 24 anni

Simona Ventura ospite a Verissimo

ANTICIPAZIONI

Simona Ventura ospite a Verissimo

La conduttrice sarà ospite a Verissimo domenica 21 settembre

La conduttrice sarà ospite a Verissimo domenica 21 settembre

Bianca Balti: “Dopo il cancro ho sofferto di depressione”

Salute

Bianca Balti: “Dopo il cancro ho sofferto di depressione”

La supermodella rivela nella sua newsletter il motivo per cui è stata lontana dai social negli ultimi mesi

La supermodella rivela nella sua newsletter il motivo per cui è stata lontana dai social negli ultimi mesi

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity