Pippo Baudo insieme al figlio Alex (foto Verissimo)

Alex Baudo, il figlio del grande Pippo, racconterà sabato 20 settembre a Verissimo la storia del loro rapporto.

Alex è nato nel 1962 dalla relazione di Pippo Baudo con Mirella Adinolfi, ma è stato ufficialmente riconosciuto dal padre nel 1996. In occasione dell'ultimo saluto a Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto, Alex aveva condiviso un ricordo del papà: "Ci vedevamo poco, ma io gli ho sempre voluto bene. Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto tante volte un video amatoriale che ci ritrae tutti insieme in Sicilia, papà abbraccia con affetto mio figlio Sean, ancora piccolo, mentre gli insegna alcune parole in italiano".