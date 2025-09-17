Sta vivendo un momento d’oro e ora è pronta per la nuova avventura come conduttrice del Grande Fratello: domenica 21 settembre a Verissimo, Simona Ventura.

Nata a Bentivoglio il 1º aprile 1965, Simona Ventura è una delle conduttrici televisive più note e versatili della televisione italiana. Dopo gli esordi negli anni Ottanta come valletta e giornalista sportiva, si è affermata negli anni Novanta diventando uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo italiano.

Simona Ventura è legata indissolubilmente a L’Isola dei Famosi, il reality show che ha segnato una parte importante della sua carriera. Ha condotto il programma nelle sue prime otto edizioni dal 2003 al 2011 e nel 2016 ha partecipato anche come concorrente, vivendo l’esperienza da “naufraga”.

Nel 2025, Simona Ventura è tornata a L’Isola dei Famosi in un ruolo inedito per lei: quello di opinionista. E ora è pronta a partire per un'altra avventura alla conduzione del Grande Fratello.

Simona Ventura è sposata con Giovanni Terzi, a cui è legata sentimentalmente dal 2018. La conduttrice è mamma di Nicolò e Giacomo - nati dal matrimonio con Stefano Bettarini - e di Caterina.