Andrea Cerioli con la figlia Allegra

Andrea Cerioli scrive su Instagram una dolce dedica per sua figlia Allegra. "Ti auguro un domani di trovare qualcuno che ti ami come ti amo io", sono le parole scelte dall'ex tronista per trasmettere tutto l'amore che prova per sua figlia.

Andrea Cerioli condivide con i suoi follower alcuni scatti mentre tiene in braccio Allegra davanti al mare di Forte dei Marmi.

Anche Arianna Cirrincione aveva pubblicato delle foto insieme alla figlia durante una giornata passata insieme a Boccadasse, in provincia di Genova.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli a Verissimo: "Ecco la data del nostro matrimonio"

Ospiti a Verissimo, la coppia aveva raccontato a Silvia Toffanin la gioia della genitorialità: "Sono stati mesi in cui abbiamo dormito poco, ma è il momento più bello della nostra vita".

"Mi ha detto che era incinta dopo qualche giorno di ritardo. Lei non aveva ancora il coraggio di fare il test, poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa ed eccoci qua", aveva spiegato Andrea Cerioli.

La coppia, nata nel 2019 a Uomini e Donne, aveva svelato la data del loro matrimonio: "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025. Stiamo organizzando, siamo un po' indietro perché non manca tantissimo. Siamo indecisi tra Toscana e Umbria".