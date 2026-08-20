Andrea Cerioli condivide sui social le sue preoccupazioni a pochi mesi dall'arrivo della seconda figlia. In uno scatto in costume insieme alla moglie Arianna Cirrincione, l'ex tronista di Uomini e Donne gioca in acqua con la piccola Allegra.
"Non riesco a non pensare come sarà quando arriverà anche sua sorella. Ora riusciamo a concentrarci su di lei al 100%, farle vivere tutti i suoi sogni, tutto quello che facciamo gira intorno a lei. Sono preoccupato", scrive Cerioli. Il pensiero, spiega, riguarda soprattutto l'equilibrio tra le due bambine: "Un po' perché sarà un'altra bimba, e da un lato mi sembrerà di farle un dispetto ogni volta che avrò un momento con una rispetto che con l'altra, mi fa sentire in colpa anche solo pensarlo".
Cerioli ripercorre poi l'estate appena trascorsa con Allegra, l'ultima da figlia unica: "Quest'estate è stata bellissima, credo che questa sia stata la settimana più bella per lei da quando è nata, si è divertita come una matta. Vabbè, sono un po' in ansia".
Il futuro papà bis racconta: "Ally è anche un bel po' gelosa, sarà dura. Inizio a sentire il tic tac tic tac. Tutta questa settimana ho pensato: pensa il prossimo anno con quell'altra. Credo siano paure normali, si ameranno, odieranno, litigheranno e faranno pace, sarà un bel cinema con due bimbe".
Nonostante l'ansia, Cerioli non nasconde la curiosità per la piccola in arrivo: "Non vedo l'ora di conoscerla, di vederla in faccia, di vedere se sarà il clone di Ally o completamente diversa. Dall'eco mi sembra la fotocopia di Ari da piccola, poi mettiamoci anche Arianna che sarà sclerata. Se qualcuno mi vuole ospitare, io sono ordinato, cucino e me la cavo con il giardinaggio e bambini".
Durante una delle ultime visite di controllo, la coppia aveva condiviso sui social la nuova ecografia della bambina. "Il nasino all'insù è di Ari questa volta. Ma abbiamo una certezza come con Ally...", aveva scritto l'ex tronista, riferendosi ad Allegra, la prima figlia avuta con Arianna Cirrincione. Mostrando l'ecografia del piedino della piccola, Cerioli aveva scherzato su quella che ritiene la sua "certezza": "I piedi sono di papà. Ha già un 43". Anche Cirrincione, 31 anni, aveva aggiornato i follower dopo la visita: "Tornati alla base ieri sera e questa mattina visita di controllo. Tutto benone".
Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e sono una coppia dal 2019. A Verissimo avevano raccontato il desiderio di allargare la famiglia: "Sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello". Diventati genitori di Allegra a febbraio del 2024, i due si sono sposati a maggio del 2025 e lo scorso giugno hanno annunciato l'attesa della seconda figlia con un messaggio social indirizzato alla primogenita: "Ehi piccolina! Sappi che qui c'è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando".
Nel video sotto, la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.