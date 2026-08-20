Andrea Cerioli condivide sui social le sue preoccupazioni a pochi mesi dall'arrivo della seconda figlia. In uno scatto in costume insieme alla moglie Arianna Cirrincione, l'ex tronista di Uomini e Donne gioca in acqua con la piccola Allegra.

"Non riesco a non pensare come sarà quando arriverà anche sua sorella. Ora riusciamo a concentrarci su di lei al 100%, farle vivere tutti i suoi sogni, tutto quello che facciamo gira intorno a lei. Sono preoccupato", scrive Cerioli. Il pensiero, spiega, riguarda soprattutto l'equilibrio tra le due bambine: "Un po' perché sarà un'altra bimba, e da un lato mi sembrerà di farle un dispetto ogni volta che avrò un momento con una rispetto che con l'altra, mi fa sentire in colpa anche solo pensarlo".

Cerioli ripercorre poi l'estate appena trascorsa con Allegra, l'ultima da figlia unica: "Quest'estate è stata bellissima, credo che questa sia stata la settimana più bella per lei da quando è nata, si è divertita come una matta. Vabbè, sono un po' in ansia".

Il futuro papà bis racconta: "Ally è anche un bel po' gelosa, sarà dura. Inizio a sentire il tic tac tic tac. Tutta questa settimana ho pensato: pensa il prossimo anno con quell'altra. Credo siano paure normali, si ameranno, odieranno, litigheranno e faranno pace, sarà un bel cinema con due bimbe".

Nonostante l'ansia, Cerioli non nasconde la curiosità per la piccola in arrivo: "Non vedo l'ora di conoscerla, di vederla in faccia, di vedere se sarà il clone di Ally o completamente diversa. Dall'eco mi sembra la fotocopia di Ari da piccola, poi mettiamoci anche Arianna che sarà sclerata. Se qualcuno mi vuole ospitare, io sono ordinato, cucino e me la cavo con il giardinaggio e bambini".