Ambra Angiolini e la separazione da Francesco Renga: "Ci diciamo ancora ti amo"

Instagram: @ambraofficial

Ambra Angiolini, ospite del Riviera International Film Festival, ha parlato del suo attuale rapporto con l'ex compagno Francesco Renga, al quale è stata legata dal 2003 al 2015.

"Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. Siamo abituati alla guerra in tutte le questioni del mondo e quindi vedere due persone che si sono separate ma che si amano lo stesso provoca dubbi e incertezze, ma non è sano. È molto più sano credere che qualcosa davvero si possa salvare, perché è la cosa giusta. Noi non l'abbiamo fatto solo per i nostri figli", ha detto l'attrice durante l'evento, che si è tenuto a Sestri Levante.

"Lo dobbiamo fare per noi stessi, cioè per diventare persone migliori, se non ci sono precedenti di violenza psicologica o fisica - quello è un altro discorso, entriamo in un'altra questione che non riguarda me - o se non c'è un motivo reale per arrivare a non doversi più frequentare perché è meglio così. Noi, superata la delusione e la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati i nostri figli Jolanda e Leonardo, e in nome di quell'amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli", ha continuato l'attrice, che con il cantante di recente ha festeggiato il 18esimo compleanno di Leonardo Renga.

"Siamo contenti che tanta gente ogni volta che postiamo un video sui social ci dice: Perché non tornate insieme? È un po' l'effetto dei film d'amore, delle commedie che ci piacciono tanto guardare. Io ho visto cento volte Dirty Dancing, ed è bello che anche noi facciamo quell'effetto. Ma proviamo semplicemente a pensare che, quando non si fa la guerra, possiamo imboccare la strada della pace e pensiamo di voler vivere in un mondo che non si distrugge da solo", ha continuato Ambra.

Ambra Angiolini a Verissimo aveva parlato di Francesco Renga e dei loro figli ritenendo una "scelta ragionata e giusta" quella di porre fine alla loro storia: "Mi sembrava un modo intelligente per evitare di vivere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già molto difficile mantenere la calma. Ed è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella".

Ambra Angiolini parla del rapporto con il corpo: "Mi sono sempre sentita sbagliata"

L'attrice ha parlato anche del suo rapporto con il corpo: "Io mi sono sempre sentita sbagliata, non ho mai capito come poter amare il mio corpo. Mi sono resa conto di avere questo problema fin da piccola, un disturbo per cui non posso dare la colpa al mondo esterno, però diciamo che non ha aiutato. Ricordo che una volta, in aeroporto, avevo circa 15 anni, da una vetrina leggo il titolo di un giornale sotto a una mia foto. C'era scritto: Ambra scoppia di successo, nel senso che ero diventata grassa", ha detto l'attrice, che aveva raggiunto la popolarità a 15 anni nel programma cult Non è la Rai.

Lo scorso anno Ambra aveva parlato della bulimia, di cui ha sofferto per tanti anni, dall'adolescenza fino alla nascita della sua primogenita Jolanda, avuta nel 2004 all'età di 27 anni. "È come avere un tumore all'anima, non c'è una cura immediata, uguale per tutti: è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi, la malattia diventa te e non te la levi più di dosso", aveva detto in un'intervista a Sette del Corriere della Sera.

E a proposito della bulimia, l'attrice aveva raccontato a Verissimo: "È stato un periodo di luci e ombre. Alterni momenti di grande felicità a momenti di disperazione totale".

Parlando di quanto sia stato fondamentale l'arrivo nella sua vita della figlia Jolanda e poi del secondogenito Leonardo, Angiolini aveva aggiunto: "Lei, che oggi è una ragazza magica, ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello. Poi è arrivato anche Leonardo..."

Ad aprile Ambra Angiolini aveva parlato di alcuni suoi problemi di salute in un video sui social. Comunicando la necessità di rimandare alcune date della sua tournée teatrale, l'attrice - che sta portando a teatro Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone - aveva detto: "È un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée, ma sto avendo un po' di problemi che sto risolvendo".

"Certe volte il corpo ti dice di rallentare e, in questo periodo, me lo sta dicendo tanto però Oliva Denaro non molla. Ci tengo tanto a questo monologo, davvero, con tutta me stessa. Cercherò di spiegare al mio corpo che questo non è il momento di fermarsi", aveva aggiunto l'attrice.