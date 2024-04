Ambra Angiolini: “È un periodo strano per la mia salute, sto avendo un po’ di problemi”

Ambra Angiolini ha spiegato, in un video sui social, la necessità di rimandare alcune date della sua tournée teatrale.

"È un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée , ma sto avendo un po’ di problemi che sto risolvendo", ha detto l 'attrice, che sta portando a teatro Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone.

Ambra Angiolini, 46 anni, ha assicurato: "Tutte le date che ho dovuto annullare verranno recuperate al più presto. E per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità quest’anno, recupererò sicuramente l’anno prossimo. Non è mia abitudine non recuperare quello che perdo".

"Certe volte il corpo ti dice di rallentare e, in questo periodo, me lo sta dicendo tanto però Oliva Denaro non molla. Ci tengo tanto a questo monologo, davvero, con tutta me stessa. Cercherò di spiegare al mio corpo che questo non è il momento di fermarsi", ha concluso l'attrice.