Alvaro Morata parla del ritorno con Alice Campello: “Ci amiamo molto”

Il calciatore parla in un'intervista del ritorno con la moglie Alice Campello: "Non è successo nulla tra di noi di così importante da dover prendere una decisione drastica"

Alvaro Morata parla del ritorno con la moglie Alice Campello dopo alcuni mesi di separazione. "Sono molto felice. Nella vita tutto serve a qualcosa, per smussare le piccole differenze. Ci amiamo molto e non è successo nulla tra di noi di così importante da dover prendere una decisione drastica. Sono state piccolezze, che mi sono servite per dare valore alle cose, per capire cosa voglio e cosa no. E io voglio stare per tutta la vita con la mia famiglia", afferma il calciatore, 32 anni, in un'intervista al giornale spagnolo Marca.

Sposati dal 2017 e genitori di quattro figli - i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023) - Alvaro Morata e Alice Campello avevano annunciato la fine della loro storia ad agosto del 2024. Ma a gennaio del 2025, hanno fatto sapere di voler dare una seconda possibilità al loro amore. Parlando di un ipotetico futuro dei figli nel calcio, Alvaro Morata nell'intervista dice: "Spero di poter insegnare loro, soprattutto, a non soffrire tanto quanto ho sofferto io e a non imporsi troppi limiti e barriere, come ho fatto io nella mia carriera pensando al giudizio degli altri, cercando di soddisfare tutti".

In futuro, Alvaro Morata non esclude di dedicarsi proprio ai giovani talenti: "Non solo potrò aiutare i miei figli, ma anche, una volta ritirato, i giovani giocatori che hanno tutta la carriera davanti. Alla fine, persone come me, che hanno commesso errori nella loro carriera per decisioni o altre cose. Ho esperienza e contatti con moltissimi club, e potrò usare tutto questo quando mi ritirerò, perché voglio aiutare i giocatori e i miei colleghi nella loro carriera".

Nel video sotto, la storia d'amore di Alvaro Morata e Alice Campello.