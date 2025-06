Britney Spears con il figlio Jayden: le rare immagini

"Siamo andati in chiesa oggi! Abbiamo cantato e lodato": Britney Spears condivide un raro momento insieme al figlio Jayden James, di 18 anni. La pop star, 43 anni, pubblica sui social una foto e un breve video insieme al secondogenito.

Sposata dal 2004 al 2006 con Kevin Federline, Britney Spears è diventata mamma per la prima volta nel 2005 con la nascita del primogenito Sean e l'anno dopo ha accolto Jayden James. Nel 2007 la pop star perse la custodia dei figli. L'anno dopo, dopo un periodo di cure per problemi di salute mentale, Britney Spears riuscì ad ottenere l'affidamento congiunto. E nel 2015 riottenne la custodia completa dei figli.

Le difficoltà incontrate dalla pop star negli anni hanno finito per condizionare il suo rapporto con i figli. Secondo quanto dichiarato da Kevin Federline alla stampa, in passato Sean e Jayden James, che vivono con lui, avrebbero espresso il desiderio di interrompere i rapporti con la madre. "I ragazzi hanno deciso di non vederla in questo momento. Sono passati alcuni mesi dall'ultima volta che l'hanno vista", aveva dichiarato l'ex marito della cantante.

In un post su Instagram del 2023, la stessa Britney Spears aveva scritto: "Non vi ho mai visti ragazzi. Il giorno in cui ho detto al mio ex marito che volevo vedervi di più, non vi ho più rivisti. Mi rattrista perché ho cercato così tanto di rendere tutto bello per voi e non è mai stato abbastanza".

Ultimamente però sembrerebbe che le tensioni degli anni passati siano state superate. E Sean e Jayden James hanno ripreso i rapporti con la mamma. In un video pubblicato lo scorso aprile, Britney Spears ha scritto: "I miei ragazzi sono incredibilmente dolci e affascinanti! Sono così fortunata". Mostrando uno dei figli in un altro filmato social, ha detto: "È alto 1 metro e 90 e ha delle mani enormi adesso. Per quanto tempo resterò sotto shock? È talmente incredibile che non fa nemmeno ridere! Sono fortunata".