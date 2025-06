Jacqueline Luna Di Giacomo e i teneri momenti con Ultimo e il figlio Enea

Jacqueline Luna Di Giacomo pubblica sui social alcune tenere fotografie e video ricordo degli attimi trascorsi con famiglia e amici nelle ultime settimane. Tra questi anche alcune pubblicazioni che ritraggono il compagno Ultimo e il loro bambino, Enea, nato lo scorso 30 novembre. "Sento tutto troppo forte", scrive Jacqueline nella didascalia del post Instagram.

Dopo essere diventata mamma per la prima volta lo scorso anno, presto Jacqueline Luna Di Giacomo diventerà zia. Sua sorella, Rebecca Jewel Manenti, la primogenita di Heather Parisi, è in dolce attesa. A rivelarlo è stata la stessa Jacqueline tramite un tenero video condiviso sui social a Pasqua.

Rebecca Jewel Manenti è nata nel 1994 dall'unione tra Heather Parisi e Giorgio Manenti. I due hanno divorziato nel 1999 e a distanza di un anno la showgirl ha dato alla luce Jacqueline Luna, nata dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la storia d'amore

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è legato dal 2021 a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Lo scorso giugno, la coppia aveva annunciato l’arrivo del loro primo figlio proprio durante un concerto allo Stadio Olimpico.

Al loro fianco, in questo nuovo percorso, c’è anche la mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, che Jacqueline ha pubblicamente ringraziato per il sostegno durante le prime settimane da neogenitori: "Spero di essere per Enea la mamma favolosa che sei tu".

Il 27 gennaio 2025 il cantante ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il primo compleanno da padre. Per l'occasione Ultimo aveva condiviso su Instagram una tenera foto insieme alla compagna e al figlio, con questa didascalia: "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan".

