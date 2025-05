Nel fare i complimenti al marito Alvaro Morata in occasione dell'ultima vittoria calcistica, Alice Campello condivide sui social quanto le è accaduto dopo un'operazione subita di recente. "In questo momento a Istanbul stanno festeggiando un altro titolo di Alvaro e del Galatasaray e mi sarebbe piaciuto essere lì - scrive l'influencer e imprenditrice nelle storie di Instagram, dove pubblica uno scatto di una videochiamata con il compagno - ma sono stata operata da poco (niente di grave) e non mi sento ancora bene per essere lì".

Nelle storie successive, Alice Campello coglie l'occasione di condividere anche un fatto che l'ha scossa: "Mi hanno operata a New York e facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle. Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli mi hanno riconosciuta e mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate ai giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle)."

"Questo per dire, se per caso mi avete vista, avete scattato quelle foto o le avete viste: non è nulla di grave - continua Alice Campello nel messaggio condiviso via social - Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti. Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti, e bisogna rispettare di più le persone".

Alice Campello parla della separazione da Alvaro Morata a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alice Campello aveva parlato di una questione privata che riguardava la sua famiglia, ovvero il momentaneo periodo di separazione dal marito Alvaro Morata: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita".

In trasmissione, l'influencer e imprenditrice aveva raccontato come, insieme al marito, è riuscita a trovare il coraggio di dare una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto". Per quanto riguarda la loro relazione oggi, Alice Campello ha aggiunto: "È ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".