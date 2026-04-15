Alice Campello, la riflessione sui social: “Non puoi forzare qualcosa che non ti rende felice”

"Le persone ti danno ciò che sono, non ciò che meriti": Alice Campello ha condiviso sui social alcune riflessioni, rispondendo alle domande dei follower. Alla domanda su come stia, ha risposto: "Ci sono giorni in cui mi sento a pezzi, altri in cui mi sento forte e felice. Giorni in cui non trovo senso a nulla, e altri in cui mi sento la persona più fortunata del mondo. Credo che capiti a tutti, che faccia parte della vita. Ultimamente, però, mi sento in pace con me stessa. E, soprattutto, mi sento profondamente orgogliosa di come sto affrontando la mia vita. So che sto dando il massimo in ogni cosa che faccio, e per me questa è la vera base della serenità".



Alice Campello ha dato anche un consiglio sincero a chi le chiedeva un aiuto nel dover lasciare una situazione senza forzare: "Penso che arriverà un momento in cui quella persona ti deluderà così tanto, e tu sarai così stanca, da capire che non puoi forzare qualcosa che non ti rende felice, ma ti svuota. Per arrivarci, però, si passa inevitabilmente dal dolore, dalla delusione e dalla tristezza".



L'influencer ha anche rivelato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico: "Per molto tempo, nel post parto, è stato tremendo. Ma tutto passa. Il consiglio più grande che posso dare è di rivolgersi a un professionista che possa davvero aiutarti: a me ha cambiato la vita. Oggi ho una serenità interiore che prima non avevo. Nulla è permanente, se ci lavori davvero".



Mamma dei gemelli Leonardo e Alessandro (2018), di Edoardo (2020) e di Bella (2023) - nati dal matrimonio con Alvaro Morata -, Alice Campello ha vissuto un momento molto difficile dopo il parto della quarta figlia. "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia avrebbero dovuto asportarmi l'utero altrimenti sarei morta", aveva raccontato a Verissimo.



Le conseguenze di quell'esperienza terribile sulla salute mentale hanno avuto ripercussioni anche nel rapporto con Alvaro Morata, come aveva spiegato l'influencer a Verissimo a proposito della loro prima separazione: "La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. Eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.