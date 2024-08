Alain Delon, il ricordo della "figlia prediletta" Anouchka: "Ti amo, papà"

Dopo la scomparsa di Alain Delon, la figlia rompe il silenzio sui social. Anouchka Delon pubblica sui social due scatti recenti e inediti insieme al papà, tra cui una foto delle loro mani strette. Come didascalia delle toccanti immagini, Anouchka sceglie i versi del brano di Alain Delon Je T'aime Tu Sais. "Papà, ti amo, papà", conclude Anouchka Delon, salutando per sempre il padre.

Anouchka Delon è nata nel 1990 dalla relazione di Alain Delon e Rosalie van Breemen. La coppia ha avuto anche il figlio Alain Fabien nel 1994. Anouchka ha anche un altro fratello Anthony, nato nel 1964 dal matrimonio di Alain e Nathalie Delon.

Lo scorso 18 agosto sono stati proprio i figli del grande attore francese ad annunciare la scomparsa del padre. "Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al (suo cane) Loubo sono profondamente addolorati nell'annunciare la morte del loro padre. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dall'affetto dei suoi tre figli e della sua famiglia. La famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento di lutto estremamente doloroso", hanno scritto i figli di Alain Delon in una nota affidata all'Afp.

Anouchka, la "figlia prediletta" di Alain Delon

Anouchka era considerata la "figlia prediletta" di Alain Delon, come ha confermato anche Anthony Delon nella sua intervista a Verissimo. Alla domanda se Anouchka sia "davvero la figlia prediletta", Anthony ha risposto: "Sì, lo è. Ma io non ho sofferto per questo perché Anouchka potrebbe essere mia figlia, ha l'età che potrebbe avere mia figlia. Ho fatto la mia vita da bambino, da adolescente, da uomo senza Anouchka. Chi ne ha sofferto di più, secondo me, è mio fratello Alain Fabien".

Alain e Anouchka Delon a Cannes (foto: Ansa)

Anouchka è stata l'unica figlia che Alain Delon ha voluto al suo fianco al Festival di Cannes nel 2019 quando all'attore è stata consegnata la Palma d'oro onoraria. "Non ho mai detto 'ti amo' a nessuna quanto a lei", aveva detto Alain Delon a Le Parisien, parlando della figlia. Secondo diversi media, tra cui Le Figaro, Alain Delon avrebbe voluto lasciare il 50 per cento dell'eredità proprio ad Anouchka e la restante metà agli altri due figli. Ospite a Verissimo, Anouchka Delon aveva parlato dell'amore per il padre Alain: "Ho avuto tanta fortuna di aver incontrato mio padre nella mia vita. Ha un carattere paradossale, ma è una bella persona. Abbiamo una bellissima relazione di fiducia in cui ci siamo sempre detti tutto. Io gli perdono tutto e lui perdona tutto a me. Ringrazio la vita tutti i giorni per questa bellissima relazione. È un uomo che amo profondamente, è il primo uomo della mia vita".