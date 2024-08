Alain Delon, il suo cane Loubo non sarà soppresso (come avrebbe voluto l’attore)

Nella foto Anthony Delon con Loubo (fonte: Instagram)

"Loubo è il cane della parte finale della mia vita, non lo lascerò da solo. Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri. Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà un'iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia", aveva detto Alain Delon in un'intervista del 2018. Per questo motivo dopo la scomparsa del grande attore francese in tanti si sono interrogati sul destino di Loubo, un pastore belga che Alain Delon "amava come un bambino", per citare le sue stesse parole. La famiglia dell'attore ha fatto sapere che, in questo caso, non rispetterà la volontà di Alain Delon: Loubo continuerà a vivere.

A renderlo noto è stata la Fondazione Brigitte Bardot, che su X ha scritto: "Non preoccupatevi per Loubo. Molti di voi ci hanno inviato messaggi riguardanti il suo destino. 'Ha la sua casa e la sua famiglia' ci hanno confermato i parenti dell'attore che si prenderanno cura di lui. Loubo ovviamente non verrà soppresso".

La decisione di non sopprimere Loubo è stata confermata anche dalla figlia dell'attore, Anouchka Delon. Un portavoce della Fondazione Brigitte Bardot ha assicurato al Guardian: "Ho appena parlato con Anouchka, mi ha detto che Loubo fa parte della famiglia e rimarrà con la sua famiglia. Non verrà soppresso". A prova che Loubo stia benissimo è arrivato uno scatto del pastore belga nelle storie Instagram di Anthony Delon, che ha mostrato Loubo sereno nella sua casa di sempre a Douchy, dove Alain Delon ha scelto di essere sepolto insieme ai suoi amati cani.

Fonte: storie Instagram Anthony Delon

L'attore, infatti, aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione per farsi seppellire nella cappella della sua tenuta, dove riposano 35 dei suoi cani. "Se parli di me senza parlare di cani, ti perdi qualcosa di essenziale", diceva di sé Alain Delon. Loubo è stato il suo ultimo cane ed è stato citato, insieme ai figli, nel comunicato che ha annunciato la scomparsa del grande attore: "Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme al (suo cane) Loubo sono profondamente addolorati nell'annunciare la morte del loro padre. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dall'affetto dei suoi tre figli e della sua famiglia".