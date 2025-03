Le nuove puntate di Tradimento, andate in onda il 16 marzo su Canale 5, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, sono andate in onda domenica 16 marzo nel pomeriggio di Canale 5. Le puntate sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama delle puntate del 16 marzo

Dopo quello che è successo in cantiere, Oylum si precipita in ufficio da Tolga. La ragazza mostra la sua preoccupazione e gli chiede scusa per tutto quello che è accaduto tra di loro.

Oylum dichiara il suo amore a Tolga e gli propone di sposarsi, ma dall'altra parte la risposta è negativa. Tolga, infatti, non ha intenzione di rinunciare al padre per Oylum e decide di allontanarsi da lei definitivamente.

Oylum va da Selin per essere consolata e lì riceve una chiamata da Behram che la invita a una festa che si terrà nel suo hotel e dove parteciperà anche suo padre.

Selin convince Tolga a concedere a Oylum una seconda possibilità. Quando i due entrano nella discoteca vedono Oylum ballare con Behram. Tolga deluso se ne va.

Poco dopo fa il suo ingresso nel locale il padre di Oylum accompagnato da una giovanissima influencer di nome Nilden.

Oylum esce dal locale sconvolta, mentre Behram invia a Elmas le foto che ritraggono Tarik e l'influencer avvinghiati.