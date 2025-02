La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 9 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 9 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 9 febbraio

Burcu ruba il cellulare a Yesim e la induce a credere che glielo deve aver portato via Tarik quando se n'è andato.

Tolga porta Oylum da un secondo neurologo per avere un altro parere e insieme scoprono che la ragazza è in via di guarigione e potrà ricominciare a ballare. Oylum decide di non partire più e capisce che restando a Istanbul potrà rimanere vicina a Tolga.

Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vuole approfittare dell'occasione per dire finalmente la verità sulla sua espulsione alla madre, ma quando arriva il momento, si tira indietro, impaurita.

Tarik porta via la piccola Oyku, come conseguenza delle azioni di Yesim. Lei, disperata, chiede aiuto a Burcu e poi a Oltan, nel tentativo di rintracciarlo e riprendersi la figlia.

Burcu trama insieme alla signora Fatma alle spalle di Yesim, per estorcere altro denaro a lei e a Tarik.

Guzide e Sezai organizzano un'uscita insieme. Tolga, deluso dal comportamento di Oylum, decide di lasciarla.

Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku. La donna viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna.

Spinta dall'amica Selin, Oylum si presenta in accademia per fare un'audizione. Tutti i suoi sogni vanno in frantumi quando la giuria le dice che non ha talento.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE