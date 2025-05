Segreti di famiglia, la puntata del 19 maggio in streaming

La puntata del 19 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 19 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 19 maggio

Ilgaz scopre che Serdar ha creato un nuovo account, e lo comunica a Pars ed Eren. I due vanno immediatamente a controllare e scoprono che Serdar se la sta spassando in un posto di lusso, ma nessuno ha sue notizie, neanche la famiglia di Serdar.

Ceylin e Ilgaz intanto si sono lasciati e la cosa lascia di stucco Eren e Pars, ma Ilgaz spiega che il suo attuale coinvolgimento nel caso è dovuto proprio al desiderio di scoprire la verità e salvare il loro amore.

Pars e Ceylin confermano che non intendono far sapere nulla a Yekta per il momento, ben consci che dietro alla scomparsa di Serdar c'è il suo zampino.

Eren consegna a Ceylin l'indirizzo di Cansu e la donna va a trovare i due fuggitivi insieme a Ilgaz. Dall'incontro viene fuori che il ragazzo non aveva alcun motivo per uccidere il giudice Kemal, e che sono fuggiti per amore. Cansu vorrebbe divorziare dal marito ma ne è terrorizzata.

Umut consegna i tabulati telefonici di Serdar.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE