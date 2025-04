La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 9 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 9 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 9 aprile

Tolga chiede a Selin di far cancellare a Serra le foto che quest'ultima ha pubblicato sui social. Ozan riesce a farsi perdonare da Zelis e i due fanno pace mentre sono ad Amsterdam. Oltan, parlando con suo figlio, lo invita a riconoscere che il quello con Selin è un matrimonio nato dal desiderio di vendetta nei confronti di Oylum, quindi, un matrimonio destinato a fallire. Tolga nega tutto e rivendica il suo amore per Selin.

