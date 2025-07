Forbidden Fruit, la puntata del 23 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 23 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda mercoledì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 23 luglio

Yildiz si arrabbia con Asuman perché ha ripreso le sue attività da sensitiva e, in un accesso d'ira, confessa che lei e Zeynep si sono sempre vergognate di avere una madre come lei. Asuman promette di lasciare la sua attività e l'indomani parte per rientrare a casa.

Intanto, Zehra e Sinan portano avanti il sogno di aprire una clinica e diventano sempre più intimi.

Ender riesce a ottenere da Halit un posto migliore in cui vivere. Il merito è di Erim, che, quando vede l'appartamento in cui è relegata sua madre, chiede al padre di prenderle in affitto un posto più decoroso.

Durante una conversazione con Hakan, Alihan ha un attacco di panico, legato a un evento traumatico vissuto durante l'infanzia. L'uomo comincia a ripetersi che lui non è fatto per le relazioni e che l'amore porta solo dolore.

Dopo aver annullato l'appuntamento che aveva con Zeynep, Alihan resta seduto, a fissare le fedi e l'anello di fidanzamento che aveva comprato.

La signora Ender, insieme al fratello, si presenterà al ristorante dove Halit sta cenando con alcuni ospiti e la sua neo-moglie Yildiz. Ad aspettarla al suo arrivo ci saranno dei giornalisti.

Zeynep è molto preoccupata per Alihan, che non risponde ai suoi tentativi di contattarlo e decide di andare personalmente a casa di Alihan per sincerarsi che tutto vada bene.

