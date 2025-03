La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 7 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 7 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 7 marzo

Behram parla con Nazan e scopre che Tolga ha detto a Oylum di aver chiuso i rapporti con il padre.

Il ragazzo sa bene che si tratta di una bugia: Ercan gli ha inviato delle foto in cui si vede Tolga sulla barca insieme a Oltan.

Behram riflette se confidarlo a Oylum e ne parla con il suo amico Ercan, che lo incita a inviare le foto alla ragazza.

